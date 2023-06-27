وأضاف لوكاشينكو، أنّه "يتوقّع وصول بريغوجين، اليوم الثلاثاء، إلى بيلاروس بعد أن تلقّى الأخير "ضمانات أمنية" وعد بها بوتين في خطاب ألقاه أمس الإثنين".

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنّه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدم اغتيال قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين خلال تمرّده الفاشل.

وقال لوكاشينكو أمام مسؤولين بيلاروسيين وفقاً لفيديو نشرته قناة شبه رسمية للرئاسة على تطبيق تلغرام "قلت لبوتين يمكننا قتله، ليست مشكلة. إما في المحاولة الأولى أو الثانية. لكنّني قلت: لا تفعلوا ذلك".

وأضاف لوكاشينكو، أنّه "يتوقّع وصول بريغوجين، اليوم الثلاثاء، إلى بيلاروس بعد أن تلقّى الأخير "ضمانات أمنية" وعد بها بوتين في خطاب ألقاه أمس الإثنين".

وشكر بوتين مراراً لوكاشينكو لوساطته في إنهاء هذا التمرّد الذي شكّل أسوأ ضربة تلقّاها الرئيس الروسي منذ وصوله إلى السلطة قبل عشرين عاماً.

وعرض بوتين على مقاتلي فاغنرتوقيع عقد مع الجيش النظامي أو "العودة إلى عائلاتهم" أو "الذهاب إلى بيلاروس"، وهي دولة حليفة يفترض أن يتوجه إليها رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين وفق الكرملين.