ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 جريحا

"تم انتشال جثث ثمانية قتلى (بينهم ثلاثة أطفال ) من تحت ركام المبنى المدمّر".

ارتفعت حصيلة ضحايا الضربة الصاروخية الروسية التي طالت مطعما في مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا إلى ثمانية قتلى بينهم ثلاثة أطفال و56 جريحا، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

Genya SAVILOV / AFP Rescuers and volunteers work to rescue people from under the rubble after a missile strike hit a restaurant in Kramatorsk, eastern Ukraine

وذكر جهاز طوارئ الدولة الأوكراني على تلغرام بأنه "تم انتشال جثث ثمانية قتلى (بينهم ثلاثة أطفال اثنان منهم من مواليد 2008 و2011) من تحت ركام المبنى المدمّر".

وكانت الشرطة والجيش قالا في وقت سابق إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ضربة بصاروخين روسيين على بلدة كراماتورسك بشرق أوكرانيا الثلاثاء، بينما كانت أطقم الإنقاذ تمشط مطعما محطما بحثا عن قتلى.

وانتشر عمال الطوارئ حول المطعم وبداخله، بينما وقف السكان في الخارج يشاهدون الأضرار الناجمة عن الهجوم، ويشدون من أزر بعضهم البعض.

وتحول المبنى إلى حطام، وخرج جنود وعناصر من الشرطة يحملون نقالة عليها رجل يرتدي سروالا وأحذية عسكرية، ونقلوه إلى سيارة إسعاف، ولم يتضح ما إذا كان على قيد الحياة.