زيلينسكي يكشف عن تورط جاسوس روسي في الضربة المميتة على مطعم في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن جاسوسًا روسيًا يشتبه في تورطه في هجوم صاروخي مميت استهدف مطعمًا مزدحمًا في بلدة كراماتورسك، يوم الثلاثاء. وارتفع عدد القتلى إلى 12 و 60-65 جريحًا.

وأضاف زيلينسكي في تغريدة على تويتر "كل من يساعد الإرهابيين في تدمير الحياة يستحق أقصى درجات العقوبة"، "هؤلاء أناس بلا إنسانية".

خلال خطابه المسائي، أوضح زيلينسكي أن أجهزة الأمن في البلاد تعاونت مع قوات الشرطة الخاصة للقبض على المشتبه به، والذي قد يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ونشرت أجهزة الأمن الأوكرانية صورة لأحد السكان المحليين اعتقلته ووصفته بأنه جاسوس روسي. وبحسبهم فإن الرجل الذي يعيش في كراماتورسك أرسل للجيش الروسي شريط فيديو للمطعم قبل ساعات قليلة من التفجير.

ومن بين القتلى الاثني عشر، الشقيقتان التوأمان يوليا وآنا أكسينشينكو اللتان تبلغان من العمر 14 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا. وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح، من بينهم مواطنون كولومبيون.

أدان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو هجوم روسيا على الكولومبيين "العزل". ووصف الجرحى الثلاثة بأنهم الكاتب هيكتور أباد فاسيولنس ومفاوض سلام سابق سيرجيو جاراميلو والصحفية كاتالينا جوميز. كما أصدر تعليماته لوزارة خارجيته بتسليم مذكرة دبلوماسية للاحتجاج.

تقول السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت صاروخين من طراز S-300. لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن "الاتحاد الروسي لا ينفذ ضربات على البنية التحتية المدنية".

وأضاف الكرملين أنه ينفذ فقط ضربات على أهداف عسكرية، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت "انتشارًا مؤقتًا للقادة الأوكرانيين" في كراماتورسك، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.