مرشح الرئاسة الجمهوري مايك بنس يلتقي زيلينسكي في زيارة مفاجئة لأوكرانيا

أجرى نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس يوم الخميس زيارة مفاجئة لأوكرانيا ليصبح بذلك أول مرشح جمهوري رئاسي يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز، أمضى بنس، الذي يخوض انتخابات البيت الأبيض لعام 2024، اليوم في زيارة الأماكن التي تضررت بشدة من الاحتلال الروسي، بما في ذلك بوتشا وإيربين وموشون. وقال مستشار زيلينسكي، ميخائيلو بودولاك إن نائب الرئيس السابق "يفهم بوضوح تام ما هي روسيا".

وتأتي زيارته وسط المراحل الأولى من الهجوم المضاد لأوكرانيا الذي يقال إنه لا يتقدم بالسرعة التي توقعها حلفاء كييف الغربيون.

وقال بنس لشبكة ان بي سي نيوز: "أنا هنا لأنه من المهم أن يفهم الشعب الأميركي التقدم الذي أحرزناه وكيف كان دعم الجيش الأوكراني في مصلحتنا الوطنية".

وأشار السياسي إلى أنه يريد أن يرى عن كثب "ما عاناه شعب أوكرانيا" و"التقدم الذي أحرزوه في صد" الجيش الروسي.

وقال بنس في كييف: "لقد زاد ذلك من عزيمتي وجعلني أفضل استعدادًا للعودة إلى الوطن بينما أتحدث إلى الشعب الأميركي حول الأهمية الحيوية للدعم الأميركي لصد العدوان الروسي".