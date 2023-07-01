مسؤول أمريكي : "مدير وكالة المخابرات المركزية زار أوكرانيا سرا وناقش مع زيلينسكي إمكانية إنهاء الحرب "

وأضاف التقرير، ان "الاجتماع جرى قبل تمرد مجموعة فاغنر المسلحة الذي استمر 24 ساعة في روسيا على ما أوضح المسؤول، لذلك لم يتم طرح الموضوع".

أكد مسؤول أمريكي، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، أجرى مؤخرا زيارة إلى أوكرانيا حيث التقى نظراءه في أجهزة الاستخبارات والرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال المسؤول الأمريكي، إن "بيرنز أعاد خلال زيارته تأكيد التزام الولايات المتحدة تشارك معلومات استخباراتية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها"، وأضاف أن "بيرنز توجه إلى أوكرانيا على ما درج على القيام به بانتظام منذ بدء العدوان الروسي الأخير قبل أكثر من سنة".

كما تم خلال الزيارة التباحث حول امكانية فتح مفاوضات مع روسيا لانهاء الحرب، حيث كشفت صحيفة "سي ان ان" في تقرير لها نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن "برنس وزلنسكي ناقشا امكانية أن تفرض أوكرانيا سيادتها مجددها على مناطق احتلتها روسيا، وفتح مفاوضات لوقف إطلاق النار مع موسكو حتى بداية السنة القادمة".

Tom Williams/Pool via AP

وأضاف التقرير، ان "الاجتماع جرى قبل تمرد مجموعة فاغنر المسلحة الذي استمر 24 ساعة في روسيا على ما أوضح المسؤول، لذلك لم يتم طرح الموضوع".

وسعت الولايات المتحدة لتوضح لروسيا أنها لم تلعب أي دور في تمرد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين.في حين ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية أن "بيرنز اتصل برئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين بعد التمرد ليؤكد أن واشنطن غير ضالعة فيه".