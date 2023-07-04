وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة خامسة أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه موسكو

أكد الإعلام الرسمي الروسي، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت، صباح اليوم الثلاثاء، خمس مسيرات أوكرانية على الأقل في مناطق غير بعيدة عن موسكو، وأضاف أن مسيّرة ثالثة "تم إسقاطها" في منطقة كالوغا الواقعة على مسافة 190 كيلومترا من العاصمة.مؤكدا عدم وقوع إصابات جراء ذلك.

في ما قالت وزارة الخارجية الروسية إن "أوكرانيا حاولت ضرب بنى تحتية مدنية بما فيها مطار قرب موسكو"

ونقلت وكالة "تاس" عن أجهزة الطوارئ قولها إن "مسيّرتين تمّ تطويعهما باستخدام أساليب الحرب الالكترونية" في منطقة موسكو الجديدة.وأكدت أن "التقارير الأولية" تؤشر الى أن المسيّرات، وهي من الطراز المجنّح، كانت متجهة نحو العاصمة.

وأوردت وكالة "ريا نوفوستي" بدورها نبأ إسقاط مسيّرتين قرب قرية فالويفو في موسكو الجديدة، بحسب خدمات الطوارئ، مؤكدة أنهما سقطتا في "ميدان مفتوح" من دون الإبلاغ عن ضحايا.

ومنذ بدء موسكو غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، استهدفت طائرات مسيّرة عددا من المدن الروسية، في هجمات شهدت تزايدا في الأشهر الماضية.

ونادرا ما بلغت هذه المسيّرات منطقة موسكو ومحيطها الواقعة على مسافة 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا. وفي أيار/مايو المنصرم، أعلنت السلطات الروسية اسقاط مسيّرتين فوق الكرملين، قبل أيام من تعرّض مبانٍ مرتفعة في العاصمة لاعتداء مماثل.

واستخدمت موسكو بدورها بشكل مكثّف سلاح المسيّرات ضد أهداف عدة في أوكرانيا.