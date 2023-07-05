مستشار زيلينسكي لـ i24NEWS: "لا توجد مخاطر من حصول إيران على أسلحة إسرائيلية عبر أوكرانيا"

جاءت هذه التصريحات رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بأن إسرائيل تمتنع عن تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف

قال ميخايلو بودولاك، مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا ، لـ i24NEWS إنه إذا وافقت إسرائيل على تزويد أوكرانيا بالأسلحة، فلن تكون هناك "مخاطر" من حصول إيران عليها.

جاءت هذه التصريحات رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بأن إسرائيل تمتنع عن تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف خوفاً من وقوع أسلحتها في أيدي إيران.

وقال مستشار زيلينسكي لـ i24NEWS، ميخايلو بودولاك، إن "كل ما يتعلق بالأسلحة الثقيلة، كل شيء موثق ومراقب. لذلك، لا توجد مخاطر من حصول إيران على شيء مصنوع في إسرائيل سيكون في أوكرانيا"وأضاف "إذا كان هناك قلق في بداية الحرب حول مكان وجود هذه الأسلحة، اليوم لا يوجد شيء من هذا القبيل لأنه تم إنشاء نظام مراقبة قوي."

كما أشار مستشار زيلينسكي، إلى أن إيران "تتلقى كل مساعداتها، على نطاق واسع، من روسيا".

ويشمل ذلك أنظمة الدفاع وأنظمة مراقبة المجال الجوي وأنظمة S300 و S400. أيضا أنظمة هجومية وتقنيات معينة. أي أن إيران لديها بالفعل شريك يمكنه تزويدها بالتقنيات العسكرية على نطاق واسع.

وتعليقًا على الخلاف الأخير بين السفارة الأوكرانية في إسرائيل ووزارة الخارجية الإسرائيلية، بشأن زعمها أن أسرائيل تدعم روسيا في حرب أوكرانيا، قال ميخايلو بودولاك إنه "يتفهم موقف إسرائيل".

وتابع المستشار ميخايلو بودولاك، "إنني أنظر بشكل أكثر براغماتية إلى موقف إسرائيل. إنني أتفهم جميع التحديات الداخلية لإسرائيل، بما في ذلك التحديات الإقليمية. من الواضح ما هو الدور الذي تلعبه روسيا في المنطقة، بما في ذلك في إيران، وما هي المخاطر التي تخلقها روسيا على أمن المنطقة. أنا أفهم ذلك، وبالتالي أعتقد أن الخطاب يجب أن يكون أكثر حرصًا".

على الرغم من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، لم يقم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة البلاد بعد. وقال ميخايلو بودولاك لـ i24NEWS إن كييف "ستعتبر مثل هذه الزيارة إيجابية".

وأردف ميخايلو بودولاك، "من المرغوب أن يقوم رئيس وزراء إسرائيل بزيارة كييف، سيكون ذلك رمزيًا. كان هذا سيؤكد فهم إسرائيل الأساسي لطبيعة هذه الحرب، ولماذا تعتبر سيادة كل دولة مهمة للغاية ويجب حمايتها، وحرية مواطنيها".

وفي حديثه عن احتمالات الحرب، قال بودولاك إنه بعد 16 شهرًا من القتال العنيف، كان من الواضح له أن روسيا "لن تنتصر". وفي ضوء ذلك حث إسرائيل على النظر في مستقبل علاقاتها مع الطرفين المتحاربين.

وشدد ميخايلو بودولاك، على أنه "من الضروري إجراء تحليل للوضع وفقًا لاستراتيجية سمعة دولة إسرائيل في غضون خمس أو 10 أو 15 عامًا، وبعد ذلك يبدو لي أنه سيتم اتخاذ خطوات معينة لصالح أوكرانيا. ومرة أخرى أود أن أؤكد أن روسيا ستخسر هذه الحرب ولن تستمر النخبة السياسية في الوجود بتكوينها الحالي ".