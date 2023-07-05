أنفقت إسرائيل حوالي 500 مليون شاقل على جميع المهاجرين الذين غادروا البلاد في نهاية المطاف، بمتوسط ​​37 ألف شاقل حوالي(9190 دولارًا) للفرد.

ذكر تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات بالكنيست، نشر، اليوم الأربعاء، أن حوالي 30 بالمئة من المهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق غادروا إسرائيل بعد أقل من ستة أشهر من حصولهم على جوازات سفر إسرائيلية ومساعدات مالية. وقد أدت هذه الظاهرة إلى عمليات احتيال في مجال الهجرة تقدر قيمتها بنحو نصف مليار شاقل.

صدر التقرير بتكليف من عضو الكنيست ليمور سون هار ملك من حزب عوتسما يهوديت، في أعقاب الحرب في أوكرانيا والتدفق المتزايد للمهاجرين من الاتحاد السوفيتي السابق. حيث في عام 2022، قفز عدد المهاجرين من الاتحاد السوفيتي السابق إلى 62295 من 12873 فقط في العام السابق. ومع ذلك، فإن حوالي 18000 منهم، أو 30 في المئة من (المهاجرين الجدد) لهذا العام، غادروا إسرائيل بعد بضعة أشهر فقط من وصولهم.

واشار التقرير إلى أن كل مهاجر تلقى في المتوسط ​​مساعدات مالية قدرها 45 ألف شاقل حوالي (11،170 يورو) وعائلة تبلغ حوالي 100 ألف شاقل حوالي (25 ألف يورو). تغطي هذه الأموال نفقات مختلفة، بما في ذلك الإيجار وتعلم العبرية.

وكشف التقرير أيضًا أن نسبة غير اليهود الذين يغادرون البلاد في ارتفاع منذ عام 2015 وتمثل 70.3 في المئة من جميع الذين غادرون إسرائيل في عام 2020.

وأوضح التقرير أن بين عامي 2012 و 2020، أنفقت إسرائيل حوالي 500 مليون شاقل على جميع المهاجرين الذين غادروا البلاد في نهاية المطاف، بمتوسط ​​37 ألف شاقل حوالي(9190 دولارًا) للفرد.