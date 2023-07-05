الطاقة الذرية تطالب بالوصول إلى محطة زابوريجيا بغية "تأكيد غياب المتفجرات"

يجب أن يكون خبراؤنا قادرين على التحقّق من الحقائق على الأرض، بطريقة مستقلّة وموضوعية، تصاعد التوتّر والنشاط العسكري في المنطقة"

طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في بيان بالوصول إلى كلّ المباني في محطة زابوريجيا النووية التي تحتلّها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، بهدف "تأكيد غياب الألغام أو المتفجّرات في الموقع" وقال"يجب أن يكون خبراؤنا قادرين على التحقّق من الحقائق على الأرض، بطريقة مستقلّة وموضوعية، تصاعد التوتّر والنشاط العسكري في المنطقة" وشدّد على ضرورة "توضيح الوضع الراهن" في وقت يتبادل فيه الطرفان التّهم بالتخطيط لـ"استفزاز" أو "هجوم".

وفي الأسابيع الأخيرة، قام موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع بتفتيش مواقع مختلفة "دون ملاحظة أيّ آثار لألغام أو متفجرات حتى الآن".

لكنّ الوكالة الأممية لم تتمكّن من الوصول إلى أسطح المباني التي تضمّ المفاعلين 3 و4 أو حتى مناطق معيّنة من نظام تبريد المحطة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الوجود العسكري "لم يتغيّر على ما يبدو"، لافتة إلى أنّها لم تلاحظ مؤخّرًا أيّ قصف قريب.واتّهمت كييف موسكو الثلاثاء بالتخطيط لـ"استفزازات خطرة" في محطة زابوريجيا.

وكان الجيش الأوكراني حذّر في وقت سابق الثلاثاء من "احتمال التحضير لعملية استفزازية على أراضي محطة زابوريجيا للطاقة في المستقبل القريب".

وأشار إلى "أغراض خارجية أشبه بعبوات ناسفة وضعت على السقف الخارجي للمفاعلين الثالث والرابع" في الموقع.

ولفت الجيش الأوكراني إلى أنّ "تفجيرها لا يفترض أن يلحق أضراراً بوحدات الطاقة لكنّه قد يوحي بتعرّضها للقصف من الجانب الأوكراني"، مشيراً إلى أنّ موسكو قد "تعمد إلى عملية تضليل بهذا الصدد".

وفي موسكو، اتّهم مستشار وكالة روساتوم النووية الروسية رينات كارشا كييف بالتخطيط لاستخدام "أسلحة عالية الدقّة وبعيدة المدى" وأيضا مسيّرات.