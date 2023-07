مقتل ثلاثة أشخاص في قصف استهدف مبنى سكنيا بمدينة لفيف الاوكرانية

قتل ثلاثة أشخاص بصاروخ أصاب مبنى سكنيا في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الخميس.

وكتب رئيس البلدية أندريه سادوفيي على قناته في تطبيق تلغرام "حاليا هناك ثلاثة قتلى"، وذلك في أعقاب هجوم صاروخي على المدينة البعيدة مئات الكيلومترات عن جبهة القتال الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية.