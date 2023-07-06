مقتل ثلاثة أشخاص في قصف استهدف مبنى سكنيا بمدينة لفيف الاوكرانية

كتب رئيس البلدية أندريه سادوفيي على قناته في تطبيق تلغرام "حاليا هناك ثلاثة قتلى"، وذلك في أعقاب هجوم صاروخي على المدينة البعيدة مئات الكيلومترات عن جبهة القتال

قتل ثلاثة أشخاص بصاروخ أصاب مبنى سكنيا في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الخميس.

وكتب رئيس البلدية أندريه سادوفيي على قناته في تطبيق تلغرام "حاليا هناك ثلاثة قتلى"، وذلك في أعقاب هجوم صاروخي على المدينة البعيدة مئات الكيلومترات عن جبهة القتال الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية.

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وقال سادوفيي على Telegram ، إنه يتم تعبئة خدمات الطوارئ و "قد يكون هناك المزيد من الناس تحت الأنقاض".

وقال رئيس البلدية في وقت سابق "تم نقل شخص في حالة خطيرة بواسطة سيارة اسعاف".

هذه "ضربة مباشرة لمبنى سكني" نفذتها القوات الروسية، على حد وصف رئيس الإدارة الإقليمية ماكسيم كوزيتسكي على Telegram.

في الصور التي نشرها الحاكم، يبدو أن المبنى قد تعرض لأضرار بالغة، وخال من جزء من أعلى طوابقه، وتحطمت النوافذ.

على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة ، كانت لفيف ومنطقتها بالفعل هدفًا للهجمات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

في ليلة 19-20 يونيو ، تعرضت "بنية تحتية حيوية" في لفيف بطائرات بدون طيار ، حسبما أفاد كوزيتسكي.