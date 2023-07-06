حثت أوكرانيا أعضاء الكونغرس على الضغط على إدارة بايدن للموافقة على إرسال ذخيرة تقليدية محسنة ثنائية الغرض

كشف مسؤول أمريكي أن واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا ب ذخائر عنقودية، مشيرا إلى أن كييف تلقت هذه الذخائر من حلفاء آخرين" في ما صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، بأن "قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية سيشكل خطوة جديدة نحو التصعيد".

وقال نيبينزيا معلقاً على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية: "إنها (الولايات المتحدة) تصدر الكثير من التصريحات، هذه خطوة أخرى نحو التصعيد"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وكان أحد مراسلي "إن.بي.آر" قد قال في تغريدة على تويتر، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع إعلان القرار، الخميس .

يذكر أن مسؤولاً كبيراً بوزارة الدفاع الأميركية كان كشف في يونيو/حزيران المنصرم، أن الجيش الأميركي يعتقد أن الذخائر العنقودية ستكون مفيدة لأوكرانيا في صد القوات الروسية، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد لكييف بسبب قيود يفرضها الكونغرس ومخاوف لدى دول حليفة، بحسب رويترز.

فيما تحث أوكرانيا أعضاء الكونغرس على الضغط على إدارة بايدن للموافقة على إرسال ذخيرة تقليدية محسنة ثنائية الغرض.

يشار إلى أنه عادة ما تطلق الذخائر العنقودية، والتي تحظرها أكثر من 120 دولة، عدداً كبيراً من القنابل الصغيرة الأقل حجماً لتقتل أشخاصاً على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، مما يهدد حياة المدنيين.