تشمل المساعدة الجديدة مدرّعات وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات، إضافة الى الذخائر العنقودية وغيرها من الأسلحة.

أكد البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، قراره تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، معتبرا أن هذه الخطوة التي تشكل عتبة مهمة في نوع التسليح المقدّم الى كييف لمواجهة الغزو الروسي، هي "الصواب" الذي يجب القيام به، وتشمل المساعدة الجديدة مدرّعات وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات، إضافة الى الذخائر العنقودية وغيرها من الأسلحة.

وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إن الخطوة "قرار صعب، وأرجأناه" لفترة من الزمن، مشددا على أن الإقدام عليه في الوقت الراهن هو "الصواب"، واكد ان الرئيس جو بايدن اتخذ القرار بالتشاور مع حلفائه وبعد "توصية بالاجماع" من ادارته.

واشار ساليفان إلى أن الاوكرانيين قدموا ضمانات "خطية" حول كيفية استخدام هذه الاسلحة للتقليل من "الاخطار التي تشكلها على المدنيين" وستأتي هذه الذخائر في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ما يرفع إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن الى كييف منذ بدء الغزو الروسي الى أكثر من 41 مليار دولار.

على صعيد آخر، شدد مستشار الامن القومي على أن اوكرانيا "لن تنضم الى حلف شمال الاطلسي" إثر قمة فيلنيوس المقررة الاسبوع المقبل، حتى لو كان المشاركون في القمة سيناقشون هذه المسألة.

واوضح أنه لا يزال أمام كييف "مراحل عدة ينبغي أن تعبرها قبل ان تصبح عضوا" في الناتو.

وأعرب المسؤول الأميركي عن قناعته بأن انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي الذي لا يزال يلقى معارضة تركيا والمجر، سيتم في "مستقبل غير بعيد".

وقال ساليفان إنه "من الممكن" أن ترفع أنقرة وبودابست تحفظاتهما خلال قمة الحلف الأسبوع المقبل في ليتوانيا، أو على الأقل أن يحصل ذلك "في مستقبل غير بعيد". .

ويشير مصطلح "الذخائر العنقودية" الى أي نظام من نظم أسلحة تطلق بمجموعة من الذخائر المتفجرة الأصغر حجما على هدف معيّن، وهي مصمّمة للانفجار قبل الارتطام أو عنده أو بعده. ويمكن إطلاق هذه الذخائر بواسطة القذائف أو المدفعية وحتى من قنابل من الطائرات.