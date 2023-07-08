الرئيس الأوكراني: "نريد تنفيذ خطة السلام".. وأردوغان: يؤكد أن "أوكرانيا تستحق عضوية الناتو"

أكد الرئيس التركي، أن أوكرانيا تستحق بلا شك عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وشدد على أن "بلاده تعد أكثر بلد يبذل جهودا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أن بلاده تريد تنفيذ خطة السلام، وأن تركيا على استعداد لتولي دور القيادة بهذا الصدد، وأضاف "أنا هنا (في إسطنبول) لأشكر كل من يريد السلام لبلدنا وشعوبنا".

وأعرب الرئيس الأوكراني، في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قصر وحيد الدين بإسطنبول، عن امتنانه للدعم التركي الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، كما تقدم بالشكر لنظيره التركي على دعمه اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكد الرئيس الأوكراني أن "البحر الأسود يجب أن يكون منطقة أمن وتعاون وليس منطقة حروب أو أزمات أو "أزمات مجمدة"، لافتا إلى أنه بحث مع نظيره التركي "الوضع في شبه جزيرة القرم أيضا والتي ألحقتها روسيا إلى أراضيها".

كما أشار زيلينسكي إلى أنهما ناقشا قمة الناتو التي ستعقد في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، وأعرب عن سعادته بتصريح الرئيس أردوغان بأن أوكرانيا تستحق عضوية الناتو.

من جهته، أكد الرئيس التركي، أن أوكرانيا تستحق بلا شك عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وشدد على أن "بلاده تعد أكثر بلد يبذل جهودا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المفاوضات وفقا لأسس القانون الدولي".

وأضاف أردوغان "أنهم بذلوا قصارى جهودهم منذ اللحظة التي بدأ فيها خطر الصراع بالظهور بين أوكرانيا وروسيا لمنع الحرب.

وأكد أردوغان: "لا خاسر في السلام العادل، رغم الخلافات في التفاهم بين الأطراف فإن رغبتنا الصادقة هي العودة إلى البحث عن السلام في أسرع وقت ممكن".

وأشار :"أحد أهم الأسباب التي تجعلنا ننظر إلى مستقبل أوكرانيا بثقة هو أن أتراك القرم التتار يقاتلون بشدة من أجل تحرير بلدهم، أود أن أشكر السيد زيلينسكي مرة أخرى على جهوده في ضمان حقوق وقوانين أشقائنا وتعزيز وضعهم في الحكم الذاتي".