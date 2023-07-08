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ستة قتلى في ضربات روسية في شرق أوكرانيا

i24NEWS - AFP

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تظهر هذه الصورة المنشورة التي التقطتها دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ونشرتها في 27 يونيو 2022 رجال الإنقاذ يعملون في مركز تجاري تعرض لضربة صاروخية روسية في مدينة كريمنشوك بشرق أوكرانيا.
STR / Ukraine's State Emergency Service / AFPتظهر هذه الصورة المنشورة التي التقطتها دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ونشرتها في 27 يونيو 2022 رجال الإنقاذ يعملون في مركز تجاري تعرض لضربة صاروخية روسية في مدينة كريمنشوك بشرق أوكرانيا.

"قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة بجروح قرابة الساعة العاشرة"

قُتل ستة أشخاص السبت في ليمان في شرق أوكرانيا بعدما قصفت المدينة بصواريخ روسية، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي.

Video poster

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو على وسائل التواصل الاجتماعي "قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة بجروح قرابة الساعة العاشرة"، مشيرا إلى أن "الروس قصفوا المدينة بقاذفات صواريخ متعددة".

وأظهر مقطع فيديو غير مؤرخ نشر على وسائل التواصل الاجتماعي السبت، زيارة الرئيس الأوكراني جزيرة الثعبان الصغيرة في البحر الأسود التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الغزو.

وقال في المقطع "اليوم، نحن في جزيرة الثعبان التي لن يغزوها المحتلون أبدا، مثل كل أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان".

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