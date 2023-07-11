البيت الأبيض: بايدن سيلتقي زيلينسكي في فيلنيوس غدا الأربعاء

طالب الرئيس الأوكراني، الحصول على "إشارة واضحة" بشأن انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"

أعلن البيت الأبيض، صباح اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني زيلنسكي في فيلنيوس غدا الأربعاء، مشرا إلى "الحلف الأطلسي سيعرض مسارا لانضمام أوكرانيا لكن لا جدول زمنيا" وتابع"أوكرانيا لن تتمكن من الدفاع عن نفسها بدون ذخائر عنقودية"

وعشية قمة حلف الناتو في فيلنيوس، طالب الرئيس الأوكراني، الحصول على "إشارة واضحة" بشأن انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وقال زيلينسكي في رسالته اليومية بالفيديو عبر تليغرام: "أوكرانيا تستحق أن تكون عضواً في التحالف. ليس الآن لأننا في حالة حرب، لكننا بحاجة إلى إشارة واضحة وهذه الإشارة ضرورية الآن".

وكان الرئيس الأوكراني قد أعرب، الأحد المنصرم، عن أمله بأن تثمر قمة حلف الأطلسي "الناتو المقرر عقدها في فيلنيوس الثلاثاء والأربعاء عن "أفضل النتائج الممكنة"، في اجتماع تأمل كييف بأن يترجم تطلّعاتها للانضواء في التحالف.