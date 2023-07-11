تشمل أنظمة باتريوت ودبابات ليوبارد: ألمانيا تقدم حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا

برلين ستقدم مساعدات عسكرية اضافية الى أوكرانيا بقيمة تناهز 700 مليون يورو، وذلك في اليوم الاول من قمة قادة حلف شمال الأطلسي ف

أفادت مصادر حكومية ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن برلين ستقدم مساعدات عسكرية اضافية الى أوكرانيا تشمل أنظمة باتريوت ودبابات ليوبارد بقيمة تناهز 700 مليون يورو، وذلك في اليوم الاول من قمة قادة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

وتعتبر ألمانيا ثاني مساهم على صعيد المساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتحدة، حيث سبق أن اعلنت في 13 ايار/مايو المنصرم، عشية زيارة قام بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لبرلين، تسليم شحنات أسلحة بقيمة 2,7 مليار يورو.