الرئيس الأوكراني:"تردد وضعف الناتو على صعيد انضمام كييف إليه يشجع الإرهاب الروسي"

زيلنسكي: يبدو أن ليس هناك أي نية لمنح اوكرانيا دعوة الى حلف شمال الأطلسي ولا لجعلها عضوا في الحلف"

ندد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة له على تويتر، اليوم الثلاثاء بـ"تردد وضعف الحلف على صعيد انضمام كييف اليه"، واعتبر الامر مشجعا "الإرهاب الروسي" وتابع "يبدو أن ليس هناك أي نية لمنح اوكرانيا دعوة الى حلف شمال الأطلسي ولا لجعلها عضوا في الحلف"واضاف "من العبث الا تحصل بلاده على جدول زمني للانضمام"

ومن جهته أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أن قمة حلف "الناتو" في ليتوانيا ستتخذ قرارات قوية لدعم أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.وأضاف "سنؤكد التزامنا بدعم أوكرانيا عسكريا لاستعادة أراضيها"، مشيرا إلى أن قمة الناتو سترسل إشارة واضحة بدعم كييف للحصول على عضوية الحلف.

كما أوضح أن الخطاب النووي الروسي خطير ومتهور، مضيفاً "سنراقب عن كثب ما تقوم به روسيا على الصعيد النووي".

قال ستولتنبرغ "لم نرصد أي تغيير في تحركات روسيا النووية يستدعي تدخلا من الناتو" وتابع"ندين خطط روسيا لنشر رؤوس نووية في بيلاروسيا"، داعياً موسكو إلى سحب قواتها من محطة زابوريجيا النووية.