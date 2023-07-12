المرشد الأعلى الإيراني يتهم الدول الغربية بتعريض الأوكرانيين للخطر"لملء جيوب شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية"

الغربيين يدفعون بأمة فقيرة مثل أوكرانيا للقتال لملء جيوب شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية"وأصر على أن "الأوكرانيين يجب أن يقاتلوا ويقتلوا من أجل بيع الأسلحة".

اتهم المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الدول الغربية بتعريض حياة الأوكرانيين للخطر "لمجرد مصلحة الشركات التي تبيع الأسلحة إلى كييف"، وقال إن "الغربيين يدفعون بأمة فقيرة مثل أوكرانيا للقتال لملء جيوب شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية"وأصر على أن "الأوكرانيين يجب أن يقاتلوا ويقتلوا من أجل بيع الأسلحة".

جاءت تصريحات على خامنئي في كلمة ألقاها أمام علماء ورجال دين في طهران، وذكر أن "الحرب في أوكرانيا هي دليل على استمرار السلوك الاستعماري والافتراس للغرب"وتابع "اليوم، لحسن الحظ، ضعف الغرب أكبر من أي وقت مضى".

كما اتهم "المتظاهرين الزائفين بالديمقراطية الليبراليةبمواصلة الدفاع عن الاستعمار" وقال "الفرنسيون ارتكبوا جرائم وقتلوا في الجزائر منذ أكثر من 100 عام. ربما قتل عشرات الآلاف من الناس".

بمناسبة قمة الناتو في فيلنيوس بليتوانيا، تعهدت دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان) اليوم الأربعاء بتقديم دعم عسكري "على المدى الطويل" لأوكرانيا، من أجل لمساعدتها في محاربة الهجوم الروسي.

وأصبحت إيران أقرب إلى موسكو في الأشهر الأخيرة، حيث أكدت علنًا أنها لا تدعم أي طرف في الصراع. لكن الولايات المتحدة تتهمها بتزويد روسيا بطائرات مسيرة ومساعدتها في بناء مصنع لتصنيعها، وهو ما تنفيه طهران.