أشار أردغوان إلى أنه "نستعدّ لاستقبال السيد بوتين في آب/أغسطس ونحن متّفقون على تمديد ممرّ الحبوب في البحر الأسود".

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يتفق معه" بشأن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تنتهي مدّتها مساء الاثنين الوشيك

وأشار أردغوان إلى أنه "نستعدّ لاستقبال السيد بوتين في آب/أغسطس ونحن متّفقون على تمديد ممرّ الحبوب في البحر الأسود".