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الرئيس التركي: "بوتين يتفق معي بشأن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية"

i24NEWS - AFP

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بوتين واردوغان خلال اللقاء في الكرملين الاربعاء في 23 كانون الثاني/يناير 2019
Alexander Nemenov (Photograph joint/AFP)بوتين واردوغان خلال اللقاء في الكرملين الاربعاء في 23 كانون الثاني/يناير 2019

أشار أردغوان إلى أنه "نستعدّ لاستقبال السيد بوتين في آب/أغسطس ونحن متّفقون على تمديد ممرّ الحبوب في البحر الأسود".

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يتفق معه" بشأن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تنتهي مدّتها مساء الاثنين الوشيك

وأشار أردغوان إلى أنه "نستعدّ لاستقبال السيد بوتين في آب/أغسطس ونحن متّفقون على تمديد ممرّ الحبوب في البحر الأسود".

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