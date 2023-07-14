أوكرانيا تعلن رفضها إجراء إي مفاوضات مع روسيا قبل سحب قواتها

حتى التفكير في هذه المفاوضات ليس ممكنا إلا بعد أن تغادر القوات الروسية اراضينا"، مضيفا "الجميع يدركون أننا لن نتحدث الى الروس" قبل حصول ذلك"

قال رئيس الادارة الرئاسية الاوكرانية أندريه يرماك، اليوم الجمعة، إن "أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دامت قوات موسكو موجودة على الأراضي الاوكرانية"، وتابع "حتى التفكير في هذه المفاوضات ليس ممكنا إلا بعد أن تغادر القوات الروسية اراضينا"، مضيفا "الجميع يدركون أننا لن نتحدث الى الروس" قبل حصول ذلك".

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الخارجية الروسية"نرصد أكبر نشاط للشركات العسكرية الأجنبية في مناطق القتال بأوكرانيا"

وكانت روسيا، قد اتهمت حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت سابق من ، اليوم الجمعة، برعاية ما سمته "الإرهاب النووي" الذي تمارسه أوكرانيا، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ونقلتها وكالة (تاس) للأنباء بعد سقوط طائرة مسيرة أوكرانية في بلدة كورتشاتوف الروسية التي تضم محطة نووية وذلك بمنطقة كورسك الحدودية، وتابعت زاخاروفا "سقطت طائرة مسيرة أوكرانية في بلدة كورتشاتوف حيث توجد محطة كورسك للطاقة النووية".