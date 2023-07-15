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الرئيس الكوري الجنوبي يقوم بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي

i24NEWS - AFP

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يوون سوك يول ، المرشح الرئاسي لكوريا الجنوبية ، من حزب السلطة الشعبية ، حزب المعارضة الرئيسي ، يش في سيول في 8 مارس 2022 ، قبل الانتخابات الرئاسية في 9 مارس.
Jung Yeon-je / AFP JUNG YEON-JE/AFP via Getty Imagesيوون سوك يول ، المرشح الرئاسي لكوريا الجنوبية ، من حزب السلطة الشعبية ، حزب المعارضة الرئيسي ، يش في سيول في 8 مارس 2022 ، قبل الانتخابات الرئاسية في 9 مارس.

وقال مكتب الرئاسة "جال الرئيس أولًا في بلدة بوتشا التي شهدت مجزرة قرب العاصمة كييف، ومدينة إربين حيث تركّز الهجمات بالصواريخ على المناطق السكنية المدنية"

يقوم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بزيارة غير معلنة لأوكرانيا السبت، على ما قال مكتبه، حيث توجّه إلى بلدة بوتشا قبل لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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وأعلن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية "جال الرئيس أولًا في بلدة بوتشا التي شهدت مجزرة قرب العاصمة كييف، ومدينة إربين حيث تركّز الهجمات بالصواريخ على المناطق السكنية المدنية"، مشيرًا إلى أن يون سوك يول سيلتقي زيلينسكي في وقت لاحق السبت. 

وقالت الرئاسة في بيان إن "الرئيس يون سوك يول سيزور نصباً تذكارياً لقتلى الحرب ليضع إكليلاً من الزهور، وسيعقد اجتماع قمة مع الرئيس زيلينسكي".  

أرسلت كوريا الجنوبية، تاسع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا وباعت أيضًا دبابات ومدافع هاوتزر إلى بولندا، الحليف الرئيسي لكييف في مواجهة القوات الروسية.  

وتلتزم كوريا الجنوبية منذ فترة طويلة سياسة عدم تزويد مناطق النزاع النشطة بالسلاح، وهو موقف احتفظت به في الوضع الأوكراني، على الرغم من دعوات الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكييف بإصرار، لإرسال الأسلحة. 

ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع بين يون وزيلينسكي الذي سبق أن حث كوريا الجنوبية على تزويد أوكرانيا بالأسلحة مباشرة، المساعدات المقدّمة من سيول. 

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