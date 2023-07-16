بوتين: لدينا "مخزون كاف" من القنابل العنقودية

"حتى الآن، لم نستخدمها، لم يكن هناك ضرورة لذلك، رغم اننا واجهنا نقصا معروفا في الذخائر في وقت ما"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لدى جيشه "مخزونا كافيا" من القنابل العنقودية، متوعدا باستخدامها على الجبهة في اوكرانيا في حال استعملت كييف هذه الأسلحة التي تسلمتها من الولايات المتحدة.

ويمكن لهذه الأسلحة المثيرة للجدل أن تنشر ما يصل إلى مئات العبوات الناسفة الصغيرة التي قد تظل في الأرض بدون أن تنفجر، ما يشكل خطرا على المدنيين بعد انتهاء النزاع.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية العامة بثت الأحد "في روسيا، هناك مخزون كاف من القنابل العنقودية المختلفة الانواع". واضاف "حتى الآن، لم نستخدمها، لم يكن هناك ضرورة لذلك، رغم اننا واجهنا نقصا معروفا في الذخائر في وقت ما". وتدارك الرئيس الروسي "ولكن إذا تم استخدامها ضدنا، نحتفظ لأنفسنا باتخاذ إجراءات مضادة".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء "في حال زودت الولايات المتحدة اوكرانيا قنابل عنقودية، فإن القوات المسلحة الروسية ستضطر الى استخدام وسائل تدمير مماثلة". ومنذ بداية النزاع، يتهم الجنود الاوكرانيون الجيش الروسي باستعمال هذه الأسلحة.

ورأى بوتين أن الولايات المتحدة اعلنت تسليم هذه الأسلحة لانها تواجه "نقصا في الذخائر" التي تعرض تقديمها الى أوكرانيا.

وحظرت دول عدة استخدام هذه الذخائر بموجب اتفاق أوسلو 2008. لكن العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، لم تصادق عليها.