وفاة شخصين واصابة طفل في انفجار في جسر القرم

اتهمت روسيا أوكرانيا بتنفيذ ليل الأحد\ الثنين بتنفيذ هجوم على الجسر الذي يربط بين البرّ الروسي وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو اعتبارا من العام 2014.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر منصات التواصل الاجتماعي الإثنين إن "هجوم اليوم على جسر القرم نفّذه نظام كييف". وأكدت السلطات في موسكو أن الهجوم أدى الى مقتل مدنيين اثنين، بينما أفاد مصدر في كييف أن الهجوم تقف خلفه أجهزة الاستخبارات والبحرية الأوكرانية.

أعلنت وزارة الصحة في إقليم "كراسنودار"، وفاة شخصين، نتيجة حالة الطوارئ، التي وقعت على جسر القرم، الرابط بين الماقطعة وشبه الجزيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات، إصابة طفل خلال حالة الطوارئ على "جسر القرم"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية.

وقال مقر قيادة العمليات في إقليم كراسنودار في بيان: "وفقا لوزارة الصحة في إقليم كراسنودار، أٌصيب طفل خلال الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم. التشخيص الأولي يشير إلى إصابته في الرأس وحالته متوسطة الخطورة".

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي يستعد أطباء المنطقة لتقديم المساعدة اللازمة ويستعد الإسعاف الجوي لنقل الطفل إلى المستشفى الإقليمي".

وأعلنت وزارة النقل الروسية، صباح اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".

في أوكرانيا، تم الإبلاغ عن انفجارين على جسر كيرتش، الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم. كما وردت أنباء عن مقتل شخصين وإصابة ابنتهما.

وبحسب التقارير، فقد انهار جزء من الجسر في أعقاب الانفجارات التي وقعت قرابة الساعة الثالثة فجرا. وصرح وزير النقل الروسي أن "وكالات إنفاذ القانون والأجهزة ذات الصلة تعمل على الفور ويتم اتخاذ خطوات لتحسين الوضع، نطلب من السكان استخدام طريق بديل". وبحسب الأدلة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الضرر وقع على الطريق المؤدي من شبه الجزيرة باتجاه روسيا.