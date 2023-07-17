إردوغان واثق من رغبة بوتين في استمرار اتفاق الحبوب الأوكرانية

الكرملين يقول إن اتفاق الحبوب "انتهى عمليا" الاثنين

أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في استمرار اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، بعيد إعلان الكرملين أن الاتفاق الذي تنقضي مهلته رسميا مساء اليوم بات في حكم المنتهي.

وقال إردوغان "أعتقد أنه على رغم تصريحات اليوم، صديقي السيد بوتين يريد الاستمرار في الاتفاق" الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتم التوصل إليه العام الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة.

أكد الكرملين الاثنين أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته منتصف الليل (الساعة 21,00 ت غ) "انتهى عمليا"، لكن روسيا مستعدة للعودة إليه "فورا" عند تلبية شروطها.

وأوضح الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف "اتفاق البحر الأسود انتهى عمليا اليوم" الاثنين، مضيفا "ما أن يلبى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود روسيا فورا إلى الاتفاق حول الحبوب".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة كريستيان هوفمان للصحافيين "نواصل دعوة روسيا الى السماح بتمديد إضافي لاتفاقية الحبوب"، مشيرة الى أن "النزاع لا يجب أن يتم خوضه على حساب الأكثر فقرًا على هذا الكوكب".

الاتفاق الموقع في تموز/يوليو 2022 في اسطنبول ومدد مرتين حتى الآن يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر البحر الأسود وقد اتاح خلال السنة المنصرمة تصدير حوالى 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية رغم النزاع.

وتهدد موسكو منذ أسابيع بعدم تمديد الاتفاق مشتكية من عوائق امام تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة ومؤكدة أن الهدف المعلن للاتفاق أي إيصال امدادات الحبوب إلى الدول الفقيرة لم يتحقق.