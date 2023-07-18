أوكرانيا: غارات جوية روسية بطائرات مسيرة على المناطق الجنوبية والشرقية

"ميناء أوديسا الجنوبي ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك كانت مهددة بهجمات بطائرات مسيرة روسية

افاد سلاح الجو الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن "روسيا شنت هجمات جوية ليلية على جنوب وشرق أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وربما صواريخ باليستية"، وقالت على تطبيق "تلغرام" إن "ميناء أوديسا الجنوبي ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك كانت مهددة بهجمات بطائرات مسيرة روسية"

وأكدت على أن "روسيا ربما تستخدم أسلحة باليستية لمهاجمة مناطق بولتافا وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك وخاركيف وكيروفوهراد.

ومن جهته قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا أوليه كيبر، إن "أنظمة الدفاع الجوي هناك شاركت في صد هجمات بطائرة مسيرة روسية.

وكانت أوكرانيا قد شنت خلال الشهر المنتصرم هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا وأخذ زمام المبادرة في الغزو الروسي الشامل الذي دخل الآن شهره السابع عشر، وحققت كييف مكاسب متزايدة في أجزاء من الشرق والجنوب منذ شن هجومها المضاد الذي طال انتظاره.