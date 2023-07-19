وزارة الدفاع الروسية: "الدول المالكة لهذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بسبب انسحاب بلاده من صفقة الحبوب، اعتبارًا من 20 يوليو/تموز الجاري، ستُعتبر جميع السفن المبحرة في البحر الأسود باتجاه الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة لشحنات عسكرية، وأضافت الوزارة أن "الدول المالكة لهذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف".

وشدد بيان الوزارة على أن "التحذيرات الإعلامية ذات الصلة بشأن سحب ضمانات السلامة للبحارة قد صدرت وفقا للإجراءات المعمول بها".

وصرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في ي17 يوليو/تموز الجاري، أن القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي، وليست هناك مفاوضات في هذا الشأن"وقال ردًا على سؤال ما إذا كان هذا (القرار بشأن صفقة الحبوب) نهائيًا: "نعم بالطبع".وأجاب عن سؤال حول ما إذا سيكون هناك المزيد من المحادثات بشأن صفقة الحبوب: "لا، لا أعرف شيئًا عن ذلك".

وفي السياق قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي في بيان، اليوم الأربعاء، إن "60 ألف طن من الحبوب المخصصة للتصدير والمخزنة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني قرب أوديسا، قد أُتلفت جراء الضربات الروسية ليلاً"وتابع "سيلزم الأمر سنة على الأقل لإصلاح البنى التحتية المتضررة بشكل كامل. في ميناء تشورنومورسك أُتلفت 60 ألف طن من الحبوب كان يفترض أن تُرسل عبر ممر الحبوب قبل 60 يوما"