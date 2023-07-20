روسيا وأوكرانيا تصعّدان من هجماتهما على ساحل البحر الأسود وسقوط عدد من الضحايا

في شبه جزيرة القرم، قال الحاكم الذي نصبته موسكو إن طائرة بدون طيار من أوكرانيا دمرت المباني الإدارية وقتلت فتاة في سن المراهقة

قال حكام محليون في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إن روسيا شنت هجمات على مدينتي أوديسا وميكولايف المينائيتين في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة عشرين شخصًا. في شبه جزيرة القرم، قال الحاكم الذي نصبته موسكو إن طائرة بدون طيار من أوكرانيا دمرت المباني الإدارية وقتلت فتاة في سن المراهقة.

وكتب فيتالي كيم حاكم ميكولايف في تلغرام "ضرب الروس وسط المدينة. اشتعلت النيران في مرآب ومبنى سكني من 3 طوابق." وأضاف أن 18 شخصا أصيبوا ونقل تسعة منهم إلى المستشفى بينهم خمسة أطفال".

تحدث رئيس بلدية ميكولايف، أولكسندر سينكيفيتش، على موقع تلغرام، مضيفًا صورًا تظهر سيارة إطفاء تخمد النيران في مبنى متعدد الطوابق، "تضرر ما لا يقل عن خمسة مبان سكنية شاهقة الارتفاع" وحوالي 15 مرآبًا.

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أفاد الحاكم الروسي سيرجي أكسيونوف أنه "نتيجة لهجوم نفذته طائرة معادية بدون طيار، تضررت أربعة مبان إدارية في إحدى المستوطنات الواقعة شمال غرب شبه جزيرة القرم". وصرح المسؤول الإقليمي "لم يمر دون ضحايا - ماتت فتاة مراهقة".

كما تعرضت مدينة أوديسا للهجوم خلال الليل. وكتب الحاكم الإقليمي أوليغ كيبر في تلغرام، قائلاً: "نتيجة الهجوم الروسي وقع دمار في وسط أوديسا". وأضاف أن هناك ما لا يقل عن "ضحيتين في المستشفى".

أنهى الكرملين العمل بصفقة تصدير الحبوب في البحر الأسود مع أوكرانيا يوم الاثنين، قائلا إنها "انتهت بحكم الأمر الواقع" قبل ساعات من انتهاء صلاحيتها، مضيفا أن موسكو ستعود إلى الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة إذا تم الوفاء بشروطه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن جميع السفن المبحرة في البحر الأسود باتجاه أوكرانيا ستُعتبر ناقلة محتملة لشحنات عسكرية، اعتبارًا من 20 تموز/ يوليو. وأضاف البيان أن الدول التي تمتلك هذه السفن "ستُعتبر متورطة في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف".

تقع ميكولايف التي تعرضت للهجوم على البحر الأسود، وكانت موانئ أوديسا مراكز رئيسية لتصدير الحبوب من أوكرانيا حتى انسحبت موسكو من صفقة الحبوب.