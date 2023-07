روسيا وأوكرانيا تصعّدان من هجماتهما على ساحل البحر الأسود وسقوط عدد من الضحايا

قال حكام محليون في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إن روسيا شنت هجمات على مدينتي أوديسا وميكولايف المينائيتين في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة عشرين شخصًا. في شبه جزيرة القرم، قال الحاكم الذي نصبته موسكو إن طائرة بدون طيار من أوكرانيا دمرت المباني الإدارية وقتلت فتاة في سن المراهقة.

وكتب فيتالي كيم حاكم ميكولايف في تلغرام "ضرب الروس وسط المدينة. اشتعلت النيران في مرآب ومبنى سكني من 3 طوابق." وأضاف أن 18 شخصا أصيبوا ونقل تسعة منهم إلى المستشفى بينهم خمسة أطفال".

تحدث رئيس بلدية ميكولايف، أولكسندر سينكيفيتش، على موقع تلغرام، مضيفًا صورًا تظهر سيارة إطفاء تخمد النيران في مبنى متعدد الطوابق، "تضرر ما لا يقل عن خمسة مبان سكنية شاهقة الارتفاع" وحوالي 15 مرآبًا.