موسكو: مقتل مراسل الشؤون الحربية الروسي في جنوب أوكرانيا

أكد المسؤول المحلي عن منطقة زابوريجيا يفغيني باليتسكي المعيّن من روسيا وفاة الصحافي على تلغرام، معربًا عن "تعازيه الحارة لعائلته وأصدقائه"

أعلن الجيش الروسي مقتل المراسل الحربي الروسي الذي يعمل لدى وكالة أنباء نوفوستي الروسية روستيسلاف زورافليف في غارة أوكرانية في منطقة زابوريجيا الجنوبية يوم السبت.

وقال البيان إن أوكرانيا استخدمت ذخائر عنقودية في الحادث، لكنه لم يقدم أدلة على هذا الادعاء.

وقال الجيش الروسي في بيان "نتيجة قصف للجيش الأوكراني باستخدام ذخائر عنقودية، أصيب أربعة صحفيين بدرجات متفاوتة الخطورة".

"أثناء عملية الإخلاء، توفي الصحفي روستيسلاف زورافليف متأثراً بجراحه التي نجمت عن انفجار الذخائر العنقودية".

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وأضافت أن جراح المراسلين الآخرين "متوسطة الخطورة".

أشار العديد من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن زورافليف قد وثق بشكل كبير العلاقات مع الجماعات المسلحة الروسية في أوكرانيا وكان مشاركًا نشطًا في حرب 2014 في دونباس التي أطلقتها الحكومة الروسية.

ووقع "القصف بالقرب من قرية بياتيخاتكي" في منطقة زابوريجيا (جنوب)، بحسب وكالة ريا نوفوستي التي كان جورافليف يعمل لحسابها.

وأكد المسؤول المحلي عن منطقة زابوريجيا يفغيني باليتسكي المعيّن من روسيا وفاة الصحافي على تلغرام، معربًا عن "تعازيه الحارة لعائلته وأصدقائه".