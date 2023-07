موسكو: مقتل مراسل الشؤون الحربية الروسي في جنوب أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي مقتل المراسل الحربي الروسي الذي يعمل لدى وكالة أنباء نوفوستي الروسية روستيسلاف زورافليف في غارة أوكرانية في منطقة زابوريجيا الجنوبية يوم السبت.

وقال البيان إن أوكرانيا استخدمت ذخائر عنقودية في الحادث، لكنه لم يقدم أدلة على هذا الادعاء.

وقال الجيش الروسي في بيان "نتيجة قصف للجيش الأوكراني باستخدام ذخائر عنقودية، أصيب أربعة صحفيين بدرجات متفاوتة الخطورة".

"أثناء عملية الإخلاء، توفي الصحفي روستيسلاف زورافليف متأثراً بجراحه التي نجمت عن انفجار الذخائر العنقودية".