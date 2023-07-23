روسيا تهاجم أوديسا ما يسفر عن قتيل واحد قبل قمة بوتين ولوكاشينكو

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها بوتين لوكاشينكو منذ أن ساعد الأخير في إنهاء تمرد مسلح قام به مرتزقة روس من مجموعة فاجنر

قُتل مدني واحد على الأقل في هجوم صاروخي روسي آخر على ميناء أوديسا الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح الأحد، قبل ساعات من استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقال حاكم المنطقة أوليج كيبر على تيليجرام "لسوء الحظ قتل مدني نتيجة الهجوم الإرهابي الليلي الذي شنه الروس على أوديسا". وكان قد أبلغ في وقت سابق عن "18 ضحية، بينهم أربعة أطفال"، في هجوم روسي الساعة 3:00 صباحا (0000 بتوقيت جرينتش).

وقالت القيادة العملياتية الجنوبية في أوكرانيا إن أوديسا استُهدفت بما لا يقل عن خمسة أنواع من الصواريخ، بما في ذلك صواريخ كاليبر كروز.

وأضافت أن "قوات الدفاع الجوي دمرت كمية كبيرة من الصواريخ. وأن "البقية ألحقت أضرارا بالبنية التحتية للموانئ" وعدة مبان، مضيفة أن صاروخا أصاب الكاتدرائية الأرثوذكسية في وسط المدينة.

تضررت كاتدرائية التجلي الأرثوذكسية في أوديسا، وفقًا لمقطع فيديو نشره مجلس المدينة على قناتها على تلغرام. وتعرض الميناء الاستراتيجي لهجوم متكرر منذ انسحاب موسكو من صفقة تصدير الحبوب الأسبوع الماضي.

يأتي الهجوم المميت الجديد في الوقت الذي يخطط فيه بوتين وحليفه لوكاشينكو لمناقشة "الشراكة الاستراتيجية والتحالف" بين بلديهما، بحسب الكرملين. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقيان فيها منذ أن ساعد لوكاشينكو في إنهاء تمرد مسلح قام به مرتزقة روس من مجموعة فاجنر.

واتهمت كييف روسيا باستهداف إمدادات الحبوب والبنية التحتية الحيوية لأي استئناف لصادرات الحبوب الأوكرانية. وزعمت موسكو أنها استهدفت مواقع عسكرية فقط.