روسيا : "تم تحييد مسيّرتَين أوكرانيتَين تحطّمتا في موسكو"

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة "في صباح 24 تمّوز/يوليو، أُحبِطت محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتَين مسيّرتَين على أهداف (موجودة) على أ وقال

أعلنت روسيا الاثنين أنّها "حيّدت" طائرتَين أوكرانيّتَين بلا طيّار في موسكو خلال الليل، قائلة إنّها أحبطت "عملا عدائيا" من جانب كييف في العاصمة الروسيّة.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة "في صباح 24 تمّوز/يوليو، أُحبِطت محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتَين مسيّرتَين على أهداف (موجودة) على أراضي مدينة موسكو".

وأضافت "تمّ تحييد طائرتَين أوكرانيّتَين بلا طيّار وتحطّمتا. ليس هناك ضحايا".

من جهتها، أشارت وكالة "تاس" إلى أنّ حطام إحدى المسيّرتَين سقط في كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسيّة، بينما أصابت الأخرى مركزا للأعمال في شارع ليخاشيفا على مقربة من أحد الشوارع الرئيسة في موسكو.

وقال رئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين فجر الاثنين على تلغرام "اليوم قرابة الساعة 04,00 (01,00 بتوقيت غرينتش) تمّ الإبلاغ عن غارات (شنّتها) طائرات بلا طيّار على مبنيَين غير سكنيّين. لا يوجد دمار جسيم أو ضحايا. جميع خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".

وبثت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء لقطات فيديو لمركز الأعمال تُظهر بعض الأضرار في الجزء العلوي من المبنى الكبير الذي تم إغلاق الطريق المؤدّي إليه.

وتحدّثت موسكو عن تعرّضها لهجمات عدّة بطائرات بلا طيّار هذا العام، استهدف أحدها الكرملين في أيّار/مايو.

في بداية تموز/يوليو الجاري، أعلنت روسيا إسقاط خمس طائرات مسيّرة قرب موسكو، محمّلة أوكرانيا المسؤولية عن ارتكاب "عمل إرهابي" أدّى إلى اضطراب الحركة في مطار فنوكوفو الدولي القريب من العاصمة.