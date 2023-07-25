رافاييل غروسي "خبراء الوكالة في 23 تموز/يوليو "شاهدوا بعض الألغام في منطقة عازلة بين الحواجز الداخلية والخارجية المحيطة بالموقع".

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في بيان، أمس الاثنين، إنه "تم رصد ألغام مضادة للأفراد في موقع محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تحتلها روسيا" مشيرا إلى أن "خبراء الوكالة في 23 تموز/يوليو "شاهدوا بعض الألغام في منطقة عازلة بين الحواجز الداخلية والخارجية المحيطة بالموقع".

في ما اشار الإعلام الروسي إلى "وضع المجمعين الرابع والخامس لمحطة زابوريجيا النووية في حالة إغلاق"

وأكد غروسي على أن "الألغام كانت في مناطق محظورة لا يمكن لموظفي المحطة الوصول إليها"، مشيرا إلى أن "التقييم الأولي للوكالة الذرية هو أن أي تفجير "لا ينبغي أن يؤثر على أنظمة السلامة والأمن النوويين بالموقع" وتابع أن "زرع الألغام المتفجرة في الموقع يتعارض مع معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وارشادات الأمن النووي ويخلق ضغوطا نفسية إضافية على الموظفين"

وكانت القوات الروسية، قد استولت على أكبر منشأة نووية في أوروبا بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في شباط/فبراير العام المنصرم، قبل أن تتقاذف كييف وموسكو الاتهامات بعد ذلك بالتخطيط لتدبير حادث في المحطة يتسبب بكارثة.

وذكرت الوكالة الأسبوع المنصرم أن الخبراء التابعين لها أجروا عمليات تفتيش في المحطة دون "ملاحظة" وجود أي ألغام، على الرغم من عدم السماح لهم بدخول أسطح مباني المفاعلات. وأفاد أحدث بيانات الوكالة إنه لم يُسمح لها حتى الآن بالدخول إلى أسطح مباني المفاعلات وقاعات التوربينات.

وتعرضت محطة زابوريجيا بعد وقوعها في أيدي القوات الروسية لإطلاق نار وتم فصلها عن شبكة الكهرباء مرات عدة، ما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.