روسيا تعلن إحباط محاولة هجوم بمسيّرتين بحريتين على سفينة دورية في البحر الأسود

أن "القوات المسلّحة الأوكرانية نفّذت محاولة غير ناجحة ليلا عبر مسيّرتين بحريتين ضد سفينة الدورية سيرغي كوتوف"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إحباط هجوم بمسيّرتين بحريتين حاول استهداف سفينة دورية في البحر الأسود الذي يشهد تزايدا في التوتر بين موسكو وكييف في أعقاب إنهاء روسيا العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أن "القوات المسلّحة الأوكرانية نفّذت محاولة غير ناجحة ليلا عبر مسيّرتين بحريتين ضد سفينة الدورية سيرغي كوتوف"، مشيرة الى أن الأخيرة لم تتعرض لأضرار وتواصل أداء مهامها.

شنت روسيا هجوما ليليا بطائرات مسيّرة على كييف، وفق ما أفادت سلطات محلية أوكرانية الثلاثاء، مضيفة أن جميع الطائرات المسيرة جرى اسقاطها والمعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات. ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من تحذير روسيا من "إجراءات انتقامية قاسية" في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة استهدف موسكو التي تبعد 500 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا.

الاثنين أعلنت روسيا أنّها "حيّدت" طائرتَين أوكرانيّتَين بلا طيّار في موسكو خلال الليل، قائلة إنّها أحبطت "عملا عدائيا" من جانب كييف في العاصمة الروسيّة.

وفي بداية تموز/يوليو أعلنت روسيا إسقاط خمس طارات مسيرة قرب موسكو في إشارة واضحة على تكثيف الهجوم المضاد الذي ينفذه سلاح الجو الأوكراني في قلب روسيا واعتبرت موسكو تلك العمليات عملا إرهابيا أدى إلى اضطراب الحركة فيمطار فنوكوفو الدولي القريب من العاصمة.

وتشهد الساحة بين موسكو وكييف تصعيدا عنيفا في إطار حرب استنزاف تجاوزت كافة التوقعات التي رافقت اندلاعها بتأكيد روسيا على حقها التاريخي في البلد الشقيق المجاور الذي باتت أنظاره تتحول إلى الغرب.