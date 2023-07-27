سنتمكن من تأمين شحنات مجانية من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب لبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا"

على خلفية قلق دول إفريقية من توقف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قبل فترة قصيرة، تعهد الرئيس الروسي فلادمير بوتين في خطابه الافتتاحي لـ"قمة روسيا- أفريقيا"في سان بطرسبرغ، اليوم الخميس، "في الأشهر المقبلة سنتمكن من تأمين شحنات مجانية من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب لبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا"

وأكد بوتين على أن بلاده مستعدة للمساعدة بكل الطرق الممكنة في تعزيز سيادة الدول الإفريقية، وللمساعدة في جعل إفريقيا أحد الشركاء الرئيسيين في نظام العالم متعدد الأقطاب الجديد، مضيفاً: "سنولي اهتماماً خاصاً لهذه القضايا خلال القمة التي تفتتح اليوم".وأضاف بوتين، أن "الغرب هو من يعيق تنفيذ مبادرة الحبوب رغم التزامنا التام بها"، مشددا على أن العقوبات الغربية يجب ألا تشمل توريد الحبوب.وأكد بوتين، أن موسكو تؤيد ضم الاتحاد الإفريقي إلى عمل المنظمات الدولية وتعول على أن يصبح الاتحاد عضواً كامل العضوية بمجموعة العشرين في سبتمبر من هذا العام.

وفي السياق قال بويتن خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، اليوم الخميس: "نؤيد ضم الاتحاد (الإفريقي) إلى عمل الجمعيات الدولية الرائدة"، مضيفاً: "روسيا كانت من أوائل الدول التي استجابت إيجابياً لمبادرة منح الاتحاد الإفريقي العضوية الكاملة في مجموعة العشرين".

وتابع: "نعول على أن يتم اتخاذ هذا القرار في سبتمبر خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي". كما أشار بوتين إلى أن روسيا تنظر إلى الاتحاد الإفريقي "كمنظمة إقليمية رائدة تشكل بنية أمنية حديثة في القارة وتهيئ الظروف لضمان مكانة لائقة لإفريقيا في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية".

وكان بوتين قد استقبل شركاءه الأفارقة في سان بطرسبرغ، في وقت سابق من اليوم الخميس، في إطار "قمة روسيا- إفريقية"، وسط مخاوف لدى دول القارة أثارها تخلي موسكو عن اتفاقية أتاحت تصدير ملايين أطنان الحبوب الأوكرانية، شدد الكرملين على ضرورة مناقشة أحداث النيجر بالقمة.

وقال الكرملين في بيان إنّه "ستتم مناقشة المسألة الأوكرانية أيضاً خلال القمةـ غدا الجمعة، الجمعة، خلال "غداء عمل بين فلاديمير بوتين ومجموعة من رؤساء الدول الإفريقية".