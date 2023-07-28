الجيش الأوكراني يستعيد من القوات الروسية قرية على الجبهة الجنوبية

"تم تحرير ستارومايورسكي في منطقة دونيتسك. إن مدافعينا ينفذون حاليا عمليات تمشيط"

استعاد الجيش الأوكراني قرية ستارومايورسكي من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية، حيث كثفت قوات كييف هجومها المضاد في الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار.

وكتبت ماليار على تلغرام "تم تحرير ستارومايورسكي في منطقة دونيتسك. إن مدافعينا ينفذون حاليا عمليات تمشيط".

وهي إحدى أولى النتائج الملموسة للهجوم الأوكراني في هذا القطاع من الجبهة منذ حزيران/يونيو. وكانت قوات كييف استعادت قرى عدة في منطقة فريميفكا التي يواجه الجيش الروسي صعوبة في الدفاع عنها والتي تقع على بعد كيلومترات عدة من خطوط الدفاع الرئيسية لقوات موسكو.

ونشر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيليسنكي مقطعا مصورا على تلغرام يظهر جنودا مع علم أوكراني قرب جدار مثقوب بالشظايا، وكتب "جنوبنا، شبابنا، المجد لأوكرانيا". وقال الجنود في الفيديو إنهم "حرروا قرية ستارومايورسكي".

باشر الجيش الاوكراني بداية حزيران/يونيو هجوما مضادا واسع النطاق يهدف الى طرد القوات الروسية من الاراضي التي تسيطر عليها في جنوب البلاد وشرقها.

من جهته، أكد الجيش الروسي الاربعاء أنه صد هجوما أوكرانيا واسع النطاق شارك فيه مئات الجنود قرب أوريخيف في قطاع آخر من الجبهة الجنوبية. في المقابل، فإن قوات موسكو في وضع هجومي في الشمال الشرقي، وقد اعلنت في الأيام الأخيرة السيطرة على أراض في اتجاه ليمان، حيث قالت الثلاثاء إنها سيطرت على قرية سيرغييفكا.