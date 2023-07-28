صاروخ روسي يصيب مبنى في دنيبرو الأوكرانية وثلاثة جرحى على الأقل

أظهرت مقاطع مصورة بُثت على الشبكات الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام الأوكرانية، الطوابق الأخيرة من مجمع سكني تتصاعد منها سحب الدخان

أفاد وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، مساء اليوم الجمعة، في قصف روسي على مدينة دنيبرو بوسط شرق أوكرانيا، أصاب مبنى سكنياً، وكتب على تلغرام "ثلاثة أشخاص يحتاجون الى مساعدة طبية"، موضحاً أن الضربة أصابت "مبنى من طوابق عدة"، وقد وصل مسعفون إلى المكان.

وأورد النائب الأوكراني أولكسندر باكوموف على تلغرام أن هذه المدينة التي كان عدد سكانها يناهز مليون نسمة قبل الحرب، تعرضت لـ"هجوم بصواريخ" روسية.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على الشبكات الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام الأوكرانية، الطوابق الأخيرة من مجمع سكني تتصاعد منها سحب الدخان وقد دُمّرت جزئيا، فيما تناثر حطام في باحة المبنى.

وذكرت السلطات الروسية أن شظايا أحد الصاروخين أسفرت عن إصابة 15 شخصاً بجروح طفيفة في مدينة تاغانروغ القريبة من الحدود الأوكرانية.

ويأتي هذا الهجوم بعد بضع ساعات من إعلان موسكو أنها اعترضت صاروخين أوكرانيين فوق المنطقة الجنوبية الغربية من روسيا.