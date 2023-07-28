"البيان المعني يشير إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية اخترت لنفسها طرفًا في الصراع السياسي، وبدأت تتصرف لصالح الجانب الأوكراني

اتهم رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، اليوم الجمعة، اللجنة الأولمبية الدولية بالعمل "لمصلحة" أوكرانيا، بعد أن دعت الاخيرة الاتحادات الرياضية إلى التحلي بدرجة من "التفهم" خلال المسابقات التي يشارك فيها الرياضيون الأوكرانيون مع الروسيين، الذين يتنافسون كمحايدين.

وقال ستانيسلاف بوزدنياكوف عبر تطبيق:تليغرام": "البيان المعني يشير إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية اخترت لنفسها طرفًا في الصراع السياسي، وبدأت تتصرف لصالح الجانب الأوكراني".

في اليوم السابق، تم استبعاد المبارزة الأوكرانية أولها خارلان من بطولة العالم للمبارزة بعد رفضها مصافحة منافستها الروسية التي انهزمت آنا سميرنوفا(وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي للمبارزة (FIE) ، يجب أن يتصافح المبارزان).

في أعقاب الحادث ، حثت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الدولية على "التعامل مع المواقف التي يشارك فيها الرياضيون الأوكرانيون والأفراد المحايدون بالدرجة اللازمة من الحساسية".

ووفقًا لبوزدنياكوف، فإن مثل هذه الملاحظات "أظهرت بوضوح ازدواجية ما يسمى بالتوصيات والمعايير والمعايير".

"لقد أظهرنا الآن بشكل لا إرادي ولكن بوضوح الموقف الذي سيواجهه أي روسي على الإطلاق في المسابقات الدولية. أصبحت الألعاب الأولمبية رسميًا أداة يتم التحكم فيها من الخارج لصالح نظام جيوسياسي لتحييد مواطنينا وتنظيم الرياضة".