رئيس وزراء قطر يلتقي الرئيس الأوكراني خلال زيارته لكييف ويعلن مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يرحب فيه برئيس الوزراء القطري، وقال إنه ناقش معه "خطوات ضمان أمن الغذاء العالمي واستمرار العمل الآمن لممر الحبوب".

كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الجمعة، على هامش زيارة إلى العاصمة كييف التقى خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "X"، يرحب فيه برئيس الوزراء القطري، إنه ناقش معه "خطوات ضمان أمن الغذاء العالمي واستمرار العمل الآمن لممر الحبوب".

وأوضح أنه ناقش "صيغة السلام وخطة إعادة إعمار أوكرانيا والاستثمارات القطرية"، فضلاً عن "عودة الأطفال الذين تم ترحيلهم بشكل غير قانوني من جانب روسيا".

ومن جهته، قال "آل ثاني" في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، في العاصمة كييف، إنه "وجه بإعلان تعهد بمبلغ 100 مليون دولار للمساعدة في التخفيف من شدة الوضع الإنساني في أوكرانيا".

ولفت المسؤول القطري إلى أن "المساعدات القطرية ستخصص لإعادة بناء الرعاية الطبية والتعليم وإزالة الألغام"، مشيراً إلى أن قطر ساهمت كذلك بمبلغ 6 ملايين دولار لدعم مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية.

وكشف عن أنه ستخصص 50 منحة دراسية للطلبة الأوكرانيين للدراسة في الجامعات القطرية.

كما دعا إلى الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإلى الإبقاء على كافة قنوات الاتصال مفتوحة لحل الأزمة، مثمناً الجهود الأممية والدولية لتخفيف التصعيد.