ثلاث مسيّرات أوكرانية شاركت في الهجوم على موسكو

أُحبِطت محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بطائرات بلا طيّار على أهداف في مدينة موسكو"، مضيفة أنّ إحداها أُسقِطت واثنتَين "تمّ تحييدهما بأنظمة الحرب الإلكترونيّة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية الأحد، أنها أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانيّة خلال هجوم على موسكو.

وقالت الوزارة على تلغرام "أُحبِطت محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بطائرات بلا طيّار على أهداف في مدينة موسكو"، مضيفة أنّ إحداها أُسقِطت واثنتَين "تمّ تحييدهما بأنظمة الحرب الإلكترونيّة" وتحطّمتا على أراضي مجمّع مبانٍ.

وأُغلِق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو بشكل وجيز أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تُستأنف لاحقا الرحلات الجوّية، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء، بعد أن قال رئيس بلديّة المدينة إنّ مسيّرات أوكرانيّة ألحقت أضرارا بمبنيَين في العاصمة.

الهجوم الذي شُنّ الأحد يندرج ضمن الهجوم المضاد الأوكراني الذي توعدت به كييف، وهو الأحدث في سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيّرة، بينها هجوم على الكرملين ومدن روسيّة قرب الحدود مع أوكرانيا، تنسبها موسكو لكييف.

في تمّوز/يوليو، قالت روسيا إنّها أسقطت خمس مسيّرات أوكرانيّة أدّت إلى تعطيل حركة الطيران في مطار فنوكوفو.

وقال وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف إنّ هذه الهجمات "كانت مستحيلة لولا المساعدة التي تُقدّمها لنظام كييف الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي".

في الجانب الأوكراني، قُتل مدني واحد على الأقلّ مساء السبت في هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي (شمال شرق)، حسبما ذكرت الشرطة الوطنيّة، فضلا عن سقوط خمسة جرحى جرّاء الهجوم الذي استهدف مركزا تعليميا.