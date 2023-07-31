كييف تسير على خطى صيغة السلام الأوكرانية والمحطة القادمة في السعودية

"نظمنا أول اجتماع تشاوري بالتشارك مع نظرائنا الدنماركيين، حيث انعقد في كوبنهاغن في حزيران / يونيو، وسيعقد الاجتماع القادم في السعودية قريبا".

أعلن أندري يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، عن استضافة السعودية قريبا اجتماعا بخصوص صيغة السلام إنهاء الحرب في أوكرانيا على مستوى مستشاري الأمن القومي لرؤساء الدول. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت يوم السبت تقريرا يقول إن السعودية ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا تشارك فيها كييف ودول غربية ودول نامية رئيسية من بينها الهند والبرازيل، في أوائل أغسطس آب المقبل.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية، الأحد، قال يرماك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر محلي، إن صيغة السلام الأوكرانية تتضمن 10 نقاط أساسية، سيضمن تنفيذها السلام بالنسبة لأوكرانيا، إلى جانب تشكيلها آليات لمنع النزاعات المستقبلية في العالم، وفق ما أفاد موقع الأناضول.

وأضاف يرماك أن أوكرانيا تتبنى هيكلية من 3 مراحل لتنفيذ صيغة السلام، الأولى هي الاجتماعات مع السفراء المعتمدين لدى كييف والمخصصة لمراجعة مفصلة لكل بند من بنود الصيغة، والمرحلة الثانية هي مشاورات الأمن القومي الجارية بالفعل.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من صيغة السلام ستكون قمة عالمية تأسيسية على مستوى قادة الدول يمكن عقدها بحلول نهاية العام.

وتابع المسؤول: "نظمنا أول اجتماع تشاوري (بإطار المرحلة الثانية) بالتشارك مع نظرائنا الدنماركيين، حيث انعقد في كوبنهاغن في حزيران / يونيو، وسيعقد الاجتماع القادم في السعودية قريبا".