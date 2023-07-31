أفاد عن حصيلة جديدة خلال منتصف النهار، هي أربعة قتلى و43 جريحاً، موضحاً أنّه تمّ إنقاذ ثلاثة من السكان وإجلاء 30 آخرين.

أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن "الضربات الجوية الروسية دمرت محاصيل حبوب تقدر بنحو 180 ألف طن متري في غضون تسعة أيام في شهر يوليو/تموز المنصرم، في ما استهدف هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة مركزا للشرطة الروسية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا ليل الأحد الإثنين، من دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن "القوات الأوكرانية هاجمت خلال الليل مقاطعة تروبتشفسكي... أصابت طائرة مسيّرة مركز الشرطة في هذه المقاطعة. لا ضحايا"، مشيرا الى تعرّض النوافذ وسقف المبنى لأضرار جراء الهجوم.

وقال الوزير إنّ "الروس استهدفوا المدينة بصاروخين"، مشيراً إلى أنّ أحد الصواريخ دمّر "مبنى سكنياً" وأفاد عن حصيلة جديدة خلال منتصف النهار، هي أربعة قتلى و43 جريحاً، موضحاً أنّه تمّ إنقاذ ثلاثة من السكان وإجلاء 30 آخرين.

ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر فايسبوك، "لقد أصابوا مباني سكنية ومبنى جامعياً... لسوء الحظ، هناك قتلى وجرحى. قد يكون هناك أناس تحت الأنقاض".ونشر زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطات تُظهر تصاعد دخان أسود من فجوة ضخمة في واجهة مبنى.

وفي السياق قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الإثنين أن الضربات على المنشآت العسكرية الأوكرانية "ازدادت بشدة" ردا على الهجمات على الأراضي الروسية، وتابع شويغو إنه "على خلفية فشل +الهجوم المضاد+ المزعوم، ركزت كييف ... على تنفيذ هجمات إرهابية على منشآت مدنية" مضيفا أن "كثافة ضرباتنا على المنشآت العسكرية الأوكرانية بما فيها المنشآت التي تدعم هذه الأعمال الإرهابية، ازدادت بشدة".