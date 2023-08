أول سفينة تكسر الحصار الروسي على الحبوب تنطلق من ميناء جنوبي إسرائيل نحو أوكرانيا

انطلقت سفينة مسجلة في سيراليون من ميناء مدينة أشدود الساحلية الإسرائيلية لتصبح أول سفينة تخترق حصار موسكو لموانئ أوكرانيا في البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من صفقة الحبوب.

أفادت تقارير أوكرانية أن السفينة Ams1 أعلنت وجهتها صراحة وعبرت البحر الأسود في طريق مباشر. دخلت دلتا الدانوب على الرغم من تهديدات روسيا بأن السفن الأجنبية التي تبحر في البحر الأسود باتجاه الموانئ الأوكرانية ستعتبر ناقلات محتملة للبضائع العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن طائرة أمريكية من طراز P8 Poseidon توفر الأمن للسفن على هذا الطريق، تزودت بالوقود في سماء رومانيا. تم توفير معلومات أمنية إضافية بواسطة طائرة الاستطلاع بدون طيار Forte12 RQ-4.