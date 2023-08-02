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موسكو تعرب عن خشيتها من المبادرة السعودية المقرر انعقادها في جدة

i24NEWS

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ملف - في صورة أرشيفية يوم الخميس 14 يونيو 2018 ، الرئيس فلاديمير بوتين يصافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في موسكو، روسيا.
(Yuri Kadobnov/Pool Photo via AP, File)ملف - في صورة أرشيفية يوم الخميس 14 يونيو 2018 ، الرئيس فلاديمير بوتين يصافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في موسكو، روسيا.

تعتزم السعودية استضافة مؤتمر لنحو 30 دولة الأسبوع المقبل من أجل صياغة اقتراح متفق عليه لوقف القتال بين روسيا وأوكرانيا، وفق تقارير صدرت عن الرياض وأكدتها كييف

أعربت روسيا عن مخاوفها من قيام تحالف معاد لها تستضيفه السعودية وفق ما أفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بهذا الصدد، وجاء فيه: "هذه محاولة من قبل عصابة زيلينسكي للاستفادة من حسن نية الدول المشاركة في المبادرة (السعودية) لغرض تشكيل تحالف معاد لروسيا".

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 تعتزم السعودية استضافة مؤتمر لنحو 30 دولة الأسبوع المقبل من أجل صياغة اقتراح متفق عليه لوقف القتال بين روسيا وأوكرانيا، وفق تقارير صدرت عن الرياض وأكدتها كل من كييف والولايات المتحدة. ووفقا للرئاسة الأوكرانية فإن صيغة السلام الأوكرانية تتضمن عشر نقاط أساسية سيضم تنفيذها السلام بالنسبة لأوكرانيا فضلا عن تشكيل آليات لمنع النزاعات المستقبلية في العالم.

كما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال السبت الفائت تقريرا يقول إن السعودية ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا تشارك فيها كييف ودول غربية ودول نامية رئيسية من بينها الهند والبرازيل، في أوائل أغسطس آب المقبل.

وفقًا للتقارير نفسها، تمت دعوة الدول الغربية وأوكرانيا وثلاثة من شركاء البريكس لروسيا - الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا - لحضور المؤتمر، على ما جاء في موقع هيئة البث الرسمية كان.

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