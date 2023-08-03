أوكرانيا: مقتل نحو 11000 مدني منذ غزو البلاد والعدد مرشح للزيادة بعد خروج الجيش الروسي

حذر رئيس قسم جرائم الحرب من أنه من المتوقع أن "يزداد هذا العدد عدة مرات" بمجرد تحرير الجيش الأوكراني للأراضي التي تحتلها روسيا حاليًا

افاد قسم جرائم الحرب في مكتب المدعي العام الأوكراني يوم الأربعاء، بأن ما لا يقل عن 10749 مدنيا أوكرانيا قتلوا وأصيب 15599 منذ غزو روسيا للدولة المجاورة في شباط/فبراير 2022.

وبحسب يوري بيلوسوف، رئيس قسم جرائم الحرب في مكتب المدعي العام الأوكراني، فإن عدد القتلى يشمل 499 طفلاً. وحذر من أنه من المتوقع أن "يزداد هذا العدد عدة مرات" بمجرد تحرير الجيش الأوكراني للأراضي التي تحتلها روسيا حاليًا.

وقال بيلوسوف "أعتقد أنه سيكون هناك عشرات الآلاف من القتلى في ماريوبول وحدها"، في إشارة إلى المدينة الساحلية في منطقة دونيتسك الشرقية في أوكرانيا، والتي سقطت في أيدي الروس بعد حصار استمر ثلاثة أشهر ودمر المدينة تقريبًا.

الأرقام التي كشف عنها الجانب الأوكراني مماثلة لأرقام المنظمات الدولية. في وقت سابق من شهر تموز/ يوليو، قالت الأمم المتحدة إنها أكدت مقتل "أكثر من 9000 مدني، من بينهم أكثر من 500 طفل"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف بيلوسوف أنه تم تسجيل قرابة 98 ألف جريمة حرب ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا منذ بداية الحرب. في وقت سابق يوم الأربعاء، أصدر فريق العدالة المتنقلة، الذي أنشأته شركة القانون الإنساني الدولي Global Rights Compliance، تقريرًا قال فيه إن العديد من السجناء المحتجزين في جنوب أوكرانيا الذي تحتله روسيا تعرضوا للتعذيب والانتهاك الجنسي.