الدفاع الروسية: هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي ومسيّرات على القرم

الدفاع الروسية: إحباط هجمات أوكرانية بـ13 طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم

شنت أوكرانيا، فجر الجمعة، ما اعتبر أول هجوم لها على ميناء تجاري داخل الأراضي الروسية، وذلك بعد يومين من استهداف موسكو ميناء أوديسا الأوكرانية، في وقت ذكرت موسكو أنها أحبطت هجوما بالطائرات المسيّرة على شبه جزيرة القرم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية أسقطت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول شن هجوم إرهابي على أهداف في شبه جزيرة القرم. وقالت الوزارة في بيان: "تم إحباط محاولة نظام كييف في الليلة الماضية لشن هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم". بحسب ما اعلنت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "تم تدمير 10 طائرات بدون طيار بواسطة وسائل الدفاع الجوي المنتشرة. وتم قمع 3 طائرات أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية". وأشارت الوزارة إلى أنه "لا توجد إصابات أو أضرار في أعقاب إحباط الهجوم".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.