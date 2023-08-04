English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الحرب في أوكرانيا
  • روسيا: الحكم على المعارض أليكسي نافالني بالسجن 19 عاما إضافيا بتهمة "التطرف" والأمم المتحدة تطالب بـ"الإفراج فورا"

روسيا: الحكم على المعارض أليكسي نافالني بالسجن 19 عاما إضافيا بتهمة "التطرف" والأمم المتحدة تطالب بـ"الإفراج فورا"

Said Affassi

دقيقة 1
زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني يقف داخل زنزانة زجاجية خلال جلسة استماع في محكمة مقاطعة بابوشكينسكي في موسكو ، روسيا ، 20 فبراير 2021.
KIRILL KUDRYAVTSEV / AFPزعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني يقف داخل زنزانة زجاجية خلال جلسة استماع في محكمة مقاطعة بابوشكينسكي في موسكو ، روسيا ، 20 فبراير 2021.

قالت المتحدثة باسم المحكمة كيرا يارميش على منصة أكس "لقد حكم على أليكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمع سجون يحظى بحراسة قصوى".

أصدرت محكمة روسية، اليوم الجمعة، حكما بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني، المسجون أساسا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة "التطرف" سيقضيها في سجن آخر في ظروف صعبة، في ما طالبت الأمم المتحدة الجمعة بـ"الإفراج فورا"وقالت الحكم "يثير قلقا جديدا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا". 

Video poster

وقالت المتحدثة باسم المحكمة كيرا يارميش على منصة أكس "لقد حكم على أليكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمع سجون يحظى بحراسة قصوى". 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق