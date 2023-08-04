روسيا: الحكم على المعارض أليكسي نافالني بالسجن 19 عاما إضافيا بتهمة "التطرف" والأمم المتحدة تطالب بـ"الإفراج فورا"

قالت المتحدثة باسم المحكمة كيرا يارميش على منصة أكس "لقد حكم على أليكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمع سجون يحظى بحراسة قصوى".

أصدرت محكمة روسية، اليوم الجمعة، حكما بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني، المسجون أساسا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة "التطرف" سيقضيها في سجن آخر في ظروف صعبة، في ما طالبت الأمم المتحدة الجمعة بـ"الإفراج فورا"وقالت الحكم "يثير قلقا جديدا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا".

وقالت المتحدثة باسم المحكمة كيرا يارميش على منصة أكس "لقد حكم على أليكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمع سجون يحظى بحراسة قصوى".