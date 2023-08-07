اجتماع جدة: الاتفاق على مواصلة المشاورات لبناء أرضية للسلام في أوكرانيا

استضافت السعودية السبت اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية تتقدمها الأمم المتحدة برئاسة مستشار الأمن الوطني السعودي

اتفق المجتمعون في مدينة جدة السعودية حول الأزمة الروسية الأوكرانية على "مواصلة التشاور الدولي بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام" على ما جاء في بيان ختامي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأحد.

واستضافت السعودية السبت اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية تتقدمها الأمم المتحدة برئاسة مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، على ما جاء في موقع نبض.

ووفقا للبيان فقد شارك في الاجتماع، كل من "تركيا والأرجنتين، أستراليا، البحرين، البرازيل، بلغاريا، كندا، تشيلي، الصين، القمر، التشيك، الدنمارك، مصر، إستونيا، المفوضية الأوروبية، المجلس الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، بولندا، قطر، كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، أوكرانيا، الإمارات، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية".

وسبق أن أعلنت أوكرانيا وروسيا تعليق المفاوضات بينهما بعد 3 جولات مباشرة بمدينتي غوميل وبريست في بيلاروسيا، ومرة في مدينة إسطنبول.

في غضون ذلك، اتفق قادة سبع دول أفريقية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مواصلة مناقشة مبادرة السلام الخاصة بأوكرانيا، على ما افاد بيان صدر عن مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الأسبوع المنصرم بعد قمة عقدت في سان بطرسبورغ.