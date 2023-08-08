نشر زيلنسكي مقطع فيديو يظهر أشخاصًا يزيلون الأنقاض من مبنى من خمسة طوابق يعود إلى الحقبة السوفيتية فقد طابقه العلوي في الضربة.

لقى ثمانية اشخاص على الاقل مصرعهم و64 جريحا، أمس الاثنين، عندما اطلق صاروخان روسيان على مبنى سكنى فى مدينة بوكروفسك بشرق اوكرانيا ، وقال رئيس الإدارة العسكرية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن هذه الضربة قتلت "خمسة مدنيين وجرحت أربعة عشر". وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، علمنا بمقتل اثنين من موظفي خدمات الطوارئ الحكومية وجندي ، وإصابة تسعة من ضباط الشرطة وموظف بالإدارة المحلية وجندي".

ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إن روسيا قصفت "مبنى سكني عادي" في بوكروفسك" وتابع "سقط صاروخان. وأصيب مبنى سكني عادي. للأسف هناك ضحايا. المساعدة (...) على الفور. إن إنقاذ الناس مستمر".

ونشر زيلنسكي مقطع فيديو يظهر أشخاصًا يزيلون الأنقاض من مبنى من خمسة طوابق يعود إلى الحقبة السوفيتية فقد طابقه العلوي في الضربة.

وأعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو عبر تلغرام سقوط "خمسة قتلى"، وفي منشور لاحق أعلن أن "حصيلة الجرحى ارتفعت إلى 31" بعدما كان قد أعلن سابقا سقوط 18 جريحا "نتيجة ضربتين على مبنى سكني في بوكروفسك"، موضحا أن الضربة الاولى اسفرت عن مقتل أربعة مدنيين قبل ان يقتل مسؤول في أجهزة الطوارئ في الضربة الثانية.

وقال الحاكم الأوكراني لمنطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو إن الضربات ألحقت أضرارا "بمبنيين سكنيين وفندق ومنشآت تغذية ومحال ومبان إدارية".