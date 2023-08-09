الرئيس الأوكراني: ثلاثة قتلى في قصف روسي على مدينة زابوريجيا

"في الأساس، كانت المعلومات حول ثلاثة قتلى، ولحسن الحظ ، تم إنعاش شخص واحد، وقد تم مساعدة الأطباء من قبل مسعفي الشرطة على الفور".

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأربعاء، عن "مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في قصف روسي استهدف مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا" وتابع "زابوريجيا هجوم آخر للإرهابيين الروس. حتى الآن أفادت تقارير بمقتل ثلاثة أشخاص"، مضيفا أنّ "عملية الانقاذ جارية".

ومن جهتها أوضحت وزارة الداخلية، عن مقتل شخصين وسبعة جرحى في قصف زابوروجي "في الأساس، كانت المعلومات حول ثلاثة قتلى، ولحسن الحظ ، تم إنعاش شخص واحد، وقد تم مساعدة الأطباء من قبل مسعفي الشرطة على الفور".

ونشر زيلينسكي تسجيلاً مصوّراً أظهر كنيسة متضرّرة جزئياً اندلعت النيران في باحتها ويتصاعد منها الدخان، وأظهر التسجيل أيضاً مبنى آخر لحقت به أضرار بالغة وشبّت فيه النيران، وملعباً رياضياً متضرّراً.

ومن جهته قال مسؤول منطقة زابوريجيا يوري مالاشكو إنّ روسيا قصفت "كنيسة ومحلات" في حي شيفتشنكيفسكي بالمدينة، وأضاف أنّ "الفرق الطبية تعالج الجرحى"وتابع "عصف الانفجار حطّم نوافذ مبان شاهقة".