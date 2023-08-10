روسيا تسقط 11 طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من شبه جزيرة القرم اثنتان منها توجهتا صوب موسكو

تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار بالقرب من مدينة سيفاستوبول على ساحل القرم، بينما تم إسقاط 9 غيرها بواسطة الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إن روسيا أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم خلال الليل، بالإضافة إلى طائرتين بدون طيار توجهتا نحو العاصمة موسكو.

وقالت الوزارة في بيان على تيليجرام "دمرت طائرتان بدون طيار كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو".

وقال البيان إنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار بالقرب من مدينة سيفاستوبول على ساحل القرم، بينما "تم إسقاط 9 غيرها بواسطة الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود".

وتقول التقارير المحلية إنه لم تحدث أضرار أو إصابات في أي من المناطق المتضررة.

وتأتي محاولة الضربات الأوكرانية بعد يوم من إعلان روسيا إسقاط طائرتين مقاتلتين أوكرانيين متجهتين إلى موسكو.

تعتبر محاولة أوكرانيا للوصول إلى العاصمة الروسية الهجوم الرابع على الأقل في غضون أسبوع بالقرب من موسكو.

AP Photo/LIBKOS جنود أوكرانيون يطلقون طائرة مسيرة على مواقع روسية بالقرب من باخموت، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، في 15 ديسمبر 2022.

حتى سلسلة الهجمات الأخيرة، كانت موسكو بعيدة عن آثار الصراع الدائر في أوكرانيا، والذي بدأ منذ أكثر من عام.

ومع ذلك، شهدت منطقة القرم، التي ضمتها روسيا منذ ما يقرب من عقد من الزمان، اضطرابات بسبب الضربات المختلفة طوال فترة الصراع، وازدادت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة.

ذكرت روسيا يوم السبت أنها نجحت في اعتراض طائرة مسيرة فوق المحيط بالقرب من سيفاستوبول، موقع قاعدة أسطولها في البحر الأسود.

بالعودة إلى يوليو، أدت هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية في شبه جزيرة القرم إلى تفجير مستودع للذخيرة وإلحاق أضرار بالجسر الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا عبر مضيق كيرتش.

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي من أن روسيا على شفا "حرب"، مع التركيز على المراكز الرئيسية والمنشآت العسكرية داخل البلاد.