القوات الروسية تنفذ هجوما واسعا على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف

أمرت السلطات الأوكرانية بالإجلاء الإجباري لحوالي 12 ألف مواطن من 37 بلدة وقرية في منطقة خاركيف شرقي البلاد، حيث تبذل القوات الروسية، وفقًا للتقارير، جهودًا منسقة لاختراق الجبهة الأوكرانية.

وأعلن المدير العسكري في مدينة كوبيانسك في خاركوف أن السكان الذين يرفضون الإخلاء سيضطرون إلى التوقيع على وثيقة تعلن أنهم يخاطرون بأنفسهم. وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا مايلر، أمس، إن "كثافة المعارك وتفجيرات العدو عالية" في منطقة خاركيف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات من تجمع "زاباد" (الغرب) التابع للجيش الروسي، نفذت هجوما واسعا على اتجاه كوبيانسك في مقاطعة خاركوف. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، سيطرت الكتائب الهجومية لقوات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي، على مواقع هامة في منطقة أولشانا في مقاطعة خاركوف".

وتم تحييد ما يصل إلى 110 جنود أوكرانيين، وتدمير ثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر "دي 20" على هذا الاتجاه.

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.